حادث مروع أعلى الدائري ومصرع 5 وإصابة 16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

أفاد مصدر أمني بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، في حادث تصادم مروع، بين سيارة نقل وأتوبيس ركاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة.

تلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى دائري مؤسسة الزكاة، ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا"، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأمر اللواء عصام شادي مدير المرور برفع آثار الحادث، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.