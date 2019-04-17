"الحكم على زهير جرانة والمقاومة الشعبية بكرداسة".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، بعض القضايا التي شغلت الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الحكم على وزير السياحة الأسبق بقضية "تراخيص الشركات"

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيًا في محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه، بصفته موظفًا عموميًا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.

الحكم على 70 متهمًا في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، حكمها على 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر.

كانت النيابة العامة أسندت لـ 70متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أُنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقات"TNT" واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

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محاكمة طالب متهم بقتل آخر في مشاجرة بالمرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة "حمدي.م.س" 21 عامًا "طالب"؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "عمرو. م. م" إثر مشاجرة نشبت بينهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين شريف عزب وسامح السنوسي، وأمين سر أشرف سيد قمصان.

وتعود القضية إلى فبراير 2012، عندما قام المتهم "حمدي.م.س" بقتل المجني عليه "عمرو.م.م" عمدًا قاصدًا إزهاق روحه بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته.

بينما كشف شقيق المجني عليه "أحمد.م.م" بأنه أبصر المتهم يتشاجر مع أخيه المجني عليه، فأسرع إلى شقيقه لنجدته، إلا أن المتهم أطلق عيار ناري من " فرد خرطوش" كان بحوزته، فأصابه بصدره، وحاول المجني عليه الابتعاد عن المتهم إلا أنه لحق به لموالاة التعدي عليه لكنه لم يتمكن من ذلك، ثم سقط المجني عليه غارقًا في دمائه مفارقًا الحياة.

وتوصلت تحريات "محمد حمدي رضوان " رئيس مباحث قسم شرطة المرج، إلى حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح ناري "فرد خرطوش" من بين طيات ملابسه، مطلقًا منه عيارًا ناريًا صوب المجني عليه، قاصدًا إزهاق روحه.

محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين بقتل مواطن بدار السلام.

وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو عبد القادر"، تاجر، و"محمد عبدالقادر" تاجر، و"ممدوح أمين" تاجر، و"هناء عبد القادر" ربة منزل، تهمة قتل المجني عليها "آياتي قرني شكري"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض" سنجة، وعصا شوم"، وتربصوا له بمحيط سكنه، وما أن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني، وكالا له الضربات بأداة بطشهما حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم محدثين الإصابات التي أودت بحياته.

وأسندت النيابة للمتهمة الرابعة، الاشتراك مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة بالتحريض على قتل المحني عليه، على أثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.