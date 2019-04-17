اليوم.. الحكم على 70 متهمًا في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، حكمها على 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر.
كانت النيابة العامة أسندت لـ 70متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أُنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقات"TNT" واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
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