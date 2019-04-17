السيسي يتصل بالبرهان ويؤكد دعمه للسودان

القاهرة، الخرطوم (الاتحاد)

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وأكد دعم مصر لاستقرار السودان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان، إن السيسي أكد «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق».

وتوقعت مصادر مصرية وسودانية أن يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة السودان للاجتماع مع رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أن اللقاء سيكون في القاهرة ضمن جولة إقليمية متوقعة لوفد من المجلس العسكري الانتقالي.

وامتنعت المصادر عن ذكر اسمها، ولكن رصدت «الاتحاد» في الخرطوم عبر مصادرها، وما تردد في مواقع سودانية، حديثاً جاداً عن احتمال زيارة السيسي الخرطوم.

وجاء هذا الحديث عقب لقاء السفير المصري في الخرطوم حسام عيسى مع الفريق عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي. واتفق البلدان في الاجتماع على استمرار علاقات البلدين في مستوياتها العليا، واستمرار المشروعات الثنائية على جميع المستويات، في التوقيت الذي يحدده السودان، وفقاً لتطورات الأوضاع. وعبر عيسى عن موقف مصر الداعم لخيارات شعب السودان وقواته المسلحة في هذه المرحلة، وسعيها لدى جميع الأطراف والقوى الدولية من أجل دعم وتأييد ما يتفق عليه شعب السودان.

بالتوازي، شككت مصادر مصرية في إمكانية زيارة السيسي للخرطوم في الوقت الراهن، ورأت أن الإعلام السوداني قد يكون تعجل في الحديث عن زيارة للرئيس المصري. وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها نظراً لحساسية الموضوع: «إن التوقعات والترتيبات تسير نحو التحضير لزيارة لوفد من المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد يترأسه عبد الفتاح البرهان للقاهرة، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، ستحددها الأوضاع الداخلية في السودان». وأضافت المصادر: «الترتيبات قد تتضمن عقد اجتماع إقليمي للدول التي رحبت بالمجلس العسكري في القاهرة أو تكون زيارة الوفد السوداني للعاصمة المصرية ضمن جولة إقليمية».