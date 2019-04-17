شيخ الأزهر: القلة المتطرفة تعكر صفو السلام العالمي

القاهرة (الاتحاد) أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رفضه للفعل المشين الذي قام به رئيس حزب يميني في الدنمارك برميه للقرآن الكريم خلال فعالية نظمها متطرفون يمينيون في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهو ما أدى إلى استفزاز عدد كبير من المسلمين الذين يقطنون المدينة.

وقال فضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك: «أتعجب من هذه القلة المتطرفة التي تعكر صفو السلام العالمي وتعمل على خلق الاحتقانات بين أصحاب العقائد المختلفة». وأضاف: «أن الكتب السماوية لها كامل القدسية ويجب على العالم تجنب مثل هذا النوع من التطرف، والقرآن الكريم هو كتاب الله ولا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال».

كان رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن قد أكد خلال حسابه على موقع تويتر رفضه لتصرفات «بالودان» رئيس حزب «النهج الصلب» الدنماركي، ووصفها بأنها استفزازية ومنفرة.

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