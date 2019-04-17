الجيش الليبي ينجح في فتح المحور الثامن بطرابلس

أحمد البنك، رضا شعبان (القاهرة – بنغازي)

نجح الجيش الليبي أمس في فتح محور جديد للقتال جنوب غرب العاصمة طرابلس، وتحديداً في منطقة الكسارات، وذلك في إطار العملية العسكرية التي تشنها قوات الجيش لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، فضلاً عن اقتراب الجيش الليبي إلى مشارف مدينة الزنتان، بحسب مصدر عسكري لـ «الاتحاد». ومع دخول عملية الجيش الليبي في طرابلس أسبوعها الثالث، أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل ما لا يقل عن 174 شخصاً وإصابة 758 آخرين منذ بدء المعارك في طرابلس في 4 أبريل الحالي.

وقال عقيلة الصابر، عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات أجدابيا، التابعة للجيش الليبي، إن قوات الجيش نجحت في صد هجوم عنيف تقوده عناصر إرهابية في محور العزيزية جنوبي طرابلس، واندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات مسلحة متحالفة مع كيانات إرهابية.

وكشف الصابر في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن تمكن قوات الجيش الوطني من القبض على قيادات بارزة في صفوف الميليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس، مؤكداً أنها عناصر إرهابية فرت من مدن درنة وبنغازي للقتال إلى جانب الميليشيات المسيطرة على طرابلس.

واتهم عقيلة الصابر قوات تتبع حكومة الوفاق باستهداف تمركزات الجيش الليبي بطائرات تقلع من مدينة مصراتة، ما أدى لتدمير منازل المدنيين في ضواحي طرابلس، مضيفاً أن «قوات تتبع مصراتة ومتحالفة مع أسامة جويلي تستهدف منازل المدنيين بالغارات الجوية والمدفعية وصواريخ جراد»، فيما أكد الإعلام الحربي التابع لقوات الجيش الليبي سيطرة القوات المسلحة على مقر يتبع كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري.

واستمراراً لمحاولات قطع خط الإمدادات عن قوات الجيش الليبي، شنت طائرات تابعة لحكومة الوفاق الوطني غارات على مواقع في مدينة هون بمنطقة الجفرة جنوب البلاد، ما أدى لتدمير عدد من المنازل في المدينة.

بدوره، قال مدير مكتب الإعلام في القوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي، أن طائرات من مدينة مصراتة نفذت ثلاث غارات جوية، استهدفت مواقع للمدنيين، مشيراً إلى صد قوات الجيش لمحاولة التفاف نفذتها الميليشيات المسلحة في محور العزيزية.

وأكد العبيدي في تصريحات لـ «الاتحاد»، من محاور القتال في طرابلس، تمكن قوات الجيش الليبي من قتل قيادات بارزة في صفوف الميليشيات المسلحة، وتدمير عربات وآليات مسلحة في محور العزيزية، موضحاً أن قوات الجيش الليبي تسيطر على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.

وأشار العبيدي إلى تمكن قوات الجيش الليبي من التقدم بشكل جيد في محاور القتال كافة، مؤكداً أن قوات الجيش الليبي قضت على إرهابيين في محاور القتال والسيطرة على مناطق عين زارة ووادي الربيع وقصر بن غشير وورشفانة، مؤكداً أن هذه المنطقة تحت السيطرة بشكل دائري على وسط طرابلس.

وأشار العبيدي إلى وجود عناصر من جماعات إرهابية تقاتل إلى جانب الميليشيات المسلحة، مشيراً إلى رفع رايات داعش في بعض المناطق بطرابلس.

من ناحية أخرى، اتهم خبراء ليبيون النظام القطري بمحاولة إنقاذ حلفائه في طرابلس عبر توجيه الاتهامات للجيش الليبي ولحفتر، وذلك رداً على تغريدة وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني أمس الأول التي كتب فيها أن قوات حفتر (التي وصفها بالميليشيات) تعرقل الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي. وقال الكاتب والمحلل الليبي عبد العزيز الرواف إن التصريح يجيء ضمن محاولات قطر إنقاذ حلفائها في طرابلس.

وأضاف الرواف أن إطلاق تسمية الميليشيات على الجيش الليبي يعد سذاجة سياسية، متسائلاً: «هل يعقل أن جيشاً يتحرك بهذه الآلية في محيط أكثر من ألف كم على الساحل الليبي يضم آلاف الجنود ومئات الآليات ووصل لعمق الصحراء الكبرى، يوصف بالمليشيات؟». وأضاف الرواف أن قطر تخشى من سيطرة الجيش الليبي على طرابلس، لأن هذه السيطرة تعني كشف تدخلات قطر كافة في الشأن الليبي ودعمهاالتيارات المتشددة كافة، فالكل يعلم بأن الجيش الليبي لديه الكثير من المستندات التي تدين النظام القطري بتدخله في ليبيا، ودعمه التيارات المتشددة في المنطقة.

من جانبه، قال جمال شلوف، رئيس مركز سلفيوم الليبي للأبحاث والدراسات، إن «وزير الخارجية القطري فقد صوابه تماماً، فهو يصف الجيش الوطني الليبي المعترف به حتى في قرارات ووثائق مجلس الأمن والأمم المتحدة والذي تتشكل كتائبه وألويته وأركانه من ليبيين».

وأضاف أن «الليبيين لن ينسوا دعم النظام القطري الإرهابيين في بنغازي ودرنة وأجدابيا». واعتبر راقي المسماري، أستاذ القانون المدني بليبيا، أن حديث وزير الخارجية القطري بمثابة دعوة لانسحاب الجيش الليبي من معركة طرابلس وتركها للإرهابيين.

بدورها، دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، جميع الأطراف والجماعات المسلحة المشارِكة في القتال بطرابلس، إلى أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني احتراماً كاملاً. ويشمل ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز.

بدورها، تقدمت بريطانيا بمشروع قرار في مجلس الأمن حول ليبيا، ستقوم الدول الأعضاء بمناقشته خلال الأيام القادمة.

ويعبر المشروع البريطاني عن القلق العميق تجاه النشاطات العسكرية بالقرب من طرابلس، والتي اعتبرها مهددة لاستقرار ليبيا، مطالباً جميع الأطراف بالتهدئة الفورية والالتزام بوقف إطلاق النار.

ودعا المشروع جميع الدول الأعضاء لاستخدام نفوذها على الأطراف في ليبيا لضمان الالتزام بتطبيق هذا القرار، مشدداً على اتخاذ الخطوات الضرورية كافة لضمان الإيصال غير المشروط للمساعدات الإنسانية.