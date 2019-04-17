«DHL» تبني أكبر محطاتها في طنجة

أبرمت «دي إتش إل» الدولية للنقل واللوجستيك المتخصصة في خدمات النقل الطرقي والبحري والجوي، اتفاقا مع سلطات طنجة المتوسط من أجل إقامة محطتها اللوجستيكية الجديدة لإفريقيا أوربا، وذلك في المنطقة اللوجستيكية لطنجة المتوسط. وتمتد المحطة على مساحة 6000 متر مربع، وستكون أكبر مركز للشركة في المغرب، حيث ستتيح لها إمكانيات التواجد على مقربة من الأسواق الدولية.

وجاء في بيان للشركة، أن هذا المركز الذي سيكون جاهزا في ماي 2019 سيتيح للمجموعة إمكانية تقديم حلول ملائمة وخدمات شاملة لزبنائها، من قبيل تسهيل عمليات الجمارك وتدبير سلسلة التزويد، بالإضافة إلى خدمات النقل الطرقي والبحري والجوي.

وقالت كريستيل فاضل المديرة العامة لشركة «دي إتش إل غلوبال فورواردينغ المغرب: «إضافة لموقعها الجغرافي، تمثل طنجة المتوسط فرصة ملائمة بالنسبة لنا، على مستوى قدراته في الربط المتعدد بالخصوص البحري، ولكن أيضا الطرقي عبر الشبكة المغربية للنقل للدار البيضاء ومنها للجنوب المغربي».