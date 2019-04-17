في تصعيد خطير.. مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر قصف على العاصمة الليبية

أعلن مسؤول في جهاز الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، قبل قليل، مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في قصف على المدينة في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

يأتي هذا بعد أن أفاد سكان في العاصمة الليبية، طرابلس، بسماع أصوات قصف في ساعة متأخرة من الليلة، في عدة مناطق بالمدينة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وهزت سبعة انفجارات على الأقل وسط المدينة، وفق المصدر ذاته، إثر القصق بالصواريخ، قبل تصاعد أعمدة الدخان فوق حي أبو سليم، جنوب العاصمة.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل أخرى.

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وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني، قد وجهت في وقت سابق. اليوم الثلاثاء، ضربة جوية لقاعدة عسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسط ليبيا، وأكدت تقدمها في أحد محاور القتال جنوب طرابلس، في حين رفعت المعارك حصيلة النازحين من المدنيين.