نقطة نظام.. تنفيس الاحتقان

لقد توافرت، الآن، كل العوامل والدوافع الوطنية والإقليمية والدولية، التي يجب أن تشجع الدولة على تنفيس الاحتقان الاجتماعي والسياسي الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق، وبات يهدد بحدوث انفجار شبيه بالذي حصل في فبراير 2011. ثمة ثلاث خطوات مستعجلة نرى أنه لا مناص من خطوها لتنفيس الاحتقان وإعادة الثقة.

أول خطوة يجب القيام بها هي إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكل معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الصحافيان توفيق بوعشرين وحميد المهدوي. وثاني خطوة، هي إطلاق مناخ من الحريات بما يليق ببلد تعرف مكوناته تعددية فكرية وإيديولوجية حقيقية، لكنها تبقى مقزمة ومقلمة الأظافر، وغير حاضرة في ما يتعلق بحرية المبادرة والاقتراح والمشاركة.

ثالث خطوة يجب القيام بها، هي تفكيك شبكة التشويش والتشهير، الممثلة في جرائد ومواقع وجمعيات ومراكز بحث… لم يعد خافيا ارتباطها بجهات داخل السلطة، وقد أطلقت لتلميع صورة الدولة، وتسويد وجه الأصوات النقدية والمعارضة. لقد تأكد، الآن، حتى للحكماء داخل الدولة، أن هذه الشبكة فشلت فشلا ذريعا في تأطير الرأي العام، وأصبحت عبئا على الدولة، وموضوع نكتة داخل المجتمع، على شاكلة نموذج الدكتور كفتة في مصر.