شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

فتحت مراكز الاقتراع في إندونيسيا أبوابها اليوم الأربعاء لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث يتنافس الرئيس الحالي جوكو ويدودو والجنرال السابق برابوو سوبيانتو على منصب الرئاسة.

وبدأ الناخبون في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرقي البلاد الإدلاء بأصواتهم الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) قبل ساعتين من موعد انطلاق التصويت في جاكرتا بسبب فروق التوقيت.

وهذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات البرلمانية والرئاسية الإندونيسية في نفس اليوم.

وتعد المنافسة بين ويدودو وسوبيانتو ، تكرارا لانتخابات الرئاسة في عام 2014 التي فاز فيها ويدودو بفارق ضئيل.

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وترجح أحدث استطلاعات الرأي إمكانية فوز جوكو ويدودو بالرئاسة مجددا.

ويتنافس 250 ألف مرشح عن 16 حزبا وطنيا على أكثر من 20 ألف مقعد في البرلمان الوطني والبرلمانات الإقليمية والبلدية.

وهناك نحو 193 مليون شخص ، بينهم 80 مليونا ولدوا بعد عام 1980، يحق لهم التصويت، كما أن هناك نحو ستة ملايين موظف انتخابات و800 ألف مركز اقتراع، حسب المفوضية العامة للانتخابات.