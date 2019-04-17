شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستخدم «الفيتو» ضد قرار بشأن اليمن والان نبدء بالتفاصيل

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض ضد قرار للكونجرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب باليمن، وفقا للبيت الأبيض. وقال "ترامب": "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

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