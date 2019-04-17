شكرا لقرائتكم خبر عن سفن حربية تركية قبالة العاصمة الليبية طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

رصدت قوات البحرية الليبية وصول سفن حربية تركية قبالة العاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصراتة، وفقا لما أوردته قناة العربية نقلا عن مصادر. وتدعم تركيا وقطر الجماعات الإرهابية في ليبيا حيث توفران المال والسلاح، فيما يواصل الجيش الليبي زحفه نحو العاصمة طرابلس؛ لتطهيرها من الميليشيات الإرهابية. إلى ذلك أفاد مسؤول ليبي باندلاع معارك عنيفة منذ صباح الثلاثاء في محور السواني -30 كيلو مترا جنوب طرابلس- بين القوات التابعة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق. وتشهد مناطق متفرقة من أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوعين مواجهات بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفن حربية تركية قبالة العاصمة الليبية طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.