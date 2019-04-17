شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. الحكم بسجن 138 إرهابيا وإسقاط جنسيتهم والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المستشار البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم «الإرهابية» أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت الثلاثاء على 138 شخصا بالسجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة وجردتهم من جنسيتهم؛ لإدانتهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية.

ووجهت النيابة إليهم كذلك تهمة إقامة صلات بالحرس الثوري في إيران.

والمدانون هم من بين 169 شخصا حوكموا في هذه القضية، اتهموا بإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية.

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وعاقبت المحكمة تسعة وستين متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة تسعة وثلاثين متهما بالسجن لمدة عشر سنوات، والحكم على ثلاثة وعشرين متهما بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، وسبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

وغرمت المحكمة ستة وتسعين متهما منهم بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وأيضا تغريم اثني عشر متهما منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم، وإلزام أحد المتهمين بمبلغ مائتين وواحد وثلاثين دينارا وثمانمائة فلس قيمة التلفيات.

وأمرت كذلك بإسقاط الجنسية البحرينية عن مائة وثمانية وثلاثين متهما وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة ثلاثين متهما.