شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيران بالدوحة يدعو لتحالف مع العراق وقطر والان نبدء بالتفاصيل
» تصريحات بالدوحة
وبحسب السفير الإيراني لدى الدوحة محمد علي سبحاني، فإن قطر والعراق ينبغي عليهما الانخراط في تحالف في وجه الولايات المتحدة.
هذه التصريحات جاءت من قلب العاصمة القطرية، حيث كان الدبلوماسي الإيراني يحضر مؤتمرا حول فرص الاستثمار جنوب إيران.
ويرى سبحاني وفقا لـ«العربية نت» في هذا التحالف مهربا مما وصفه بتحالف مضاد تقوده الولايات المتحدة ودول خليجية يستهدف بلاده، ويحظى بقدرات مالية هائلة تتيح له ممارسة مختلف الضغوط على طهران.
لكن آمال السفير الإيراني قد لا تتحقق، على الأقل بالكامل.
» موقف عراقي
العراق أعلن عن موقف رسمي يرفض الانضمام في أي تحالفات إقليمية ويسعى لعلاقات جيدة مع الأطراف كافة.
بل إن رئيس وزرائه عادل عبد المهدي، الذي يستعد لزيارة المملكة يشدد في أكثر من موقف على الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن التجاذبات الإقليمية.
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