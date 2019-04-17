شكرا لقرائتكم خبر عن نظام دمشق يواصل اعتقال مئات الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت المجموعة في بيان لها إلى أن من بين المعتقلين الفلسطينيين عددا من الأطفال والنساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبناء وعائلات بأكملها.
ووثقت مجموعة العمل 1748 معتقلاً فلسطينيًا وأكدت أنهم يتعرضون لكل أنواع التعذيب ما أدى إلى قضاء 548 لاجئاً فلسطينياً، تم التعرف على 77 منهم خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب.
وذكرت المجموعة أن شهادات لمفرج عنهم من سجون نظام الأسد أكدت وجود رضّع في أحضان أمهاتهم من اللاجئين الفلسطينيين في الأفرع الأمنية التابعة للنظام.
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