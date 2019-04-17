مقتل شخصين وإصابة 8 في قصف على العاصمة الليبية

قال مسؤول في جهاز الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء إن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون في قصف على المدينة في ساعة متأخرة من الليل.

وقال سكان إن أصوات قصف دوت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في عدة مناطق بالعاصمة التي تحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) السيطرة عليها.