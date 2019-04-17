قال مسؤول في جهاز الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء إن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون في قصف على المدينة في ساعة متأخرة من الليل.
وقال سكان إن أصوات قصف دوت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في عدة مناطق بالعاصمة التي تحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) السيطرة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة 8 في قصف على العاصمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.