رئيس المجلس الانتقالي يشيد بعلاقات السودان المتميزة بالسعودية والإمارات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم) أشاد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بالعلاقات المتميزة بين السودان والسعودية والإمارات والروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها. أشاد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بالعلاقات المتميزة بين السودان والسعودية والإمارات والروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها. جاء ذلك لدي تلقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال لقائه أمس (الثلاثاء) بمكتبه بالقيادة العامة وفدا سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوي رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة. وفي ذات الإطار بحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسي بحث العلاقات المتميزة بين السودان والسعودية والإمارات، و جدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره.



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