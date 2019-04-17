شكرا لقرائتكم ترمب يستخدم الفيتو ضد قرار للكونغرس بشأن اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووصف ترمب قرار الكونغرس بأنه محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، الأمر الذي يعرض للخطر أرواح مواطنين وجنودا أمريكيين، في الوقت الحالي وفي المستقبل. على حد تعبيره.

وأضاف ترمب أن الدعم الأميركي ضروري لـ"حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن".