"الشافعي" يفوز بمقعد النقيب.. ننشر نتائج انتخابات الصيادلة بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة، نتائج جولة التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية التي جرت أمس الثلاثاء بمقر النقابة بمنطقة سموحة.

وفاز بمنصب النقيب الدكتور محمد أنسي الشافعي، بعدد أصوات 1669 صوتا، بينما حصل كل من منافسيه الدكتور محمد إبراهيم إبراهيم الرفاعي على 571 صوتا، والدكتورة أماني محمد خليفة قريطم على 13 صوتا.

وجاءت نتائج المرشحين لعضوية مجلس النقابة الفرعية فوق 15 سنة ، وفقا لترتيب الأصوات "إبراهيم أنسي إبراهيم، 1782 صوتا، نشوة حسن محمود 1518 صوتا، محمد صالح 1492 صوتا، ونورهان فاروق أحمد، 1184 صوتا"

كما حقق في ذات المنافسة على مقاعد فوق سن 15، كريستين ألبرت اسكندر، 1166 صوتا، تلاها محمد جابر محمد، بعدد أصوات 729، وحصلت المرشحة نجوى محمد كامل على 645 صوتا.

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وفي المنافسة على عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة حصل المرشح أشرف علم الدين الإمام، على 1657 صوتا، تلاه تامر فخري عبد الوهاب، بنتيجة 1542 صوتا، وأحمد محمود محمد الجارحي، بعدد 1490 صوتا، ثم دينا السيد بسيوني، بعدد 1462 صوتا."

فيما حقق بذات المنافسة "أحمد ماهر محمد، 951 صوتا، بسنت أحمد حسين، 785 صوتا، مريم جمال الدين حسن، 554 صوتا، و ماهر جهاد الدين حسن، 183 صوتا."

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية، إقبالًا كبيرا خلل عملية التصويت التي جرت أمس الثلاثاء، بمقر النقابة بمنطقة سموحة شرقي المحافظة بالتزامن مع انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وتوافد عشرات الناخبين على مقر اللجنة الفرعية بالإسكندرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقرر انتهائها في السابعة من مساء اليوم، ورصدت عدسة الخليج 365 تجمع الناخبين أمام أبواب النقابة فيما لم يتسن تصوير اللجان من الداخل بسبب تعليمات اللجنة المشرفة على الانتخابات باقتصار الدخول على من لهم حق التصويت.

وتنافس 18 مرشحًا، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية لاختيار مرشحا على مقعد النقيب و4 مرشحين على مقعد فوق السن، و4 آخرين على عضوية مجلس النقابة الفرعية تحت 15 سنة.