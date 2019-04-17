صور| بالتفاصيل.. ننشر النتائج النهائية لانتخابات الصيادلة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة في محافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار وليد حنفي محمود، من هيئة مجلس الدولة، عن نتيجة فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت اليوم بالمحافظة.

وكشف المستشار وليد حنفي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة الصيادلة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لمصراوي، 114 ناخبا أدلوا بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع من إجمالي 136 لهم حق الانتخاب، وبطلان 3 أصوات، كما اعلن فوز الدكتورة ابتسام كامل عبد الجيد بمقعد النقيب الفرعي بعد حصولها علي 66 صوتا بينما حصل المرشح المنافس الدكتور فتحي عمر محمد علي، علي 45 صوتًا.

كما أسفرت نتيجة فرز الأصوات علي مستوى النقابة الفرعية تحت 15 سنة عن حصول إسلام عمر محمد بشندي علي 81 صوتا، ويليه محمد فتحي سيد أحمد 60 صوتا، ويليه أسامة محمد عبد الله ب58 صوتا، بينما فوق 15 سنة، حصل كل من أحمد محمد حامد سيد علي 101 صوتا، وتليه سلوى عبد المؤمن أمين سنوسي بـ93 صوتا ويليها محمد أحمد سنوسي، بـ79 صوتا.

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كانت عملية فرز صناديق الاقتراع بدأت في مقرات النقابة بالمحافظة، تحت الإشراف القضائي من المستشار وليد حنفي محمود عضو مجلس الدولة، بعد أن أدلى ١١٤ ناخبًا من المحافظة في الانتخابات من إجمالي 138 صوتا و3 أصوات باطلة.

وتضم الجمعية العمومية للنقابة في الوادي الجديد 138 عضو لهم حق التصويت، إذ يشترط أن يكون الصيدلي مسددا لاشتراكات النقابة حتى عام 2018 مع استثناء من هم فوق الـ60 عام لإعفائهم من سداد الاشتراكات.

وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة مرشحين اثنين علي مقعد النقيب الفرعي للمحافظة، و13 مرشحًا علي مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، ويختار الناخب 3 من بين 23 مرشحًا للنقابة العامة فوق السن، و3 من بين 21 مرشحًا تحت السن، كما يتنافس 4 مرشحين علي 3 مقاعد في النقابة الفرعية فوق السن، ويتنافس 6 مرشحين علي 3 مقاعد تحت السن، أما منطقة جنوب الوجه القبلي فيتم اختيار مرشح من بين 6 مرشحين.

كانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، فتح باب التصويت بالانتخابات على مستوى كل المحافظات، لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء المجالس الفرعية.