في أول تصريح بعد انتخابها.. نقيب صيادلة الوادي الجديد: "مقر الداخلة" أبرز أولوياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكدت الدكتورة ابتسام كامل عبد الجيد، نقيب الصيادلة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، أن أبرز أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، هو افتتاح فرع جديد للنقابة بمدينة موط بمركز الداخلة وذلك للتخفيف عن الزملاء بدل تحمل مشقة وعناء السفر لمقر النقابة في الخارجة للحصول على تراخيص واستخراج كارنيهات العضوية.

أضاف "ابتسام" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عقب إعلان فوزها بمقعد النقيب خلفا للدكتور إيهاب والي، نقيب الصيادلة السابق، أنها تسعى الفترة المقبلة، لتكون للنقابة جمعية إسكان خاصة بها أسوة بالمصالح الحكومية وبعض الجمعيات والنقابات والتي تقدم لأعضائها قطع أراض مخفضة للبناء بهدف إقامة منازل عليها للصيادلة، إضافة إلى التركيز علي الأنشطة الاجتماعية مثل تنظيم الرحلات الترفيهية والتي تقوي من أواصر التواصل بين الصيادلة وأسرهم.

وتوجهت نقيب الصيادلة الجديد، بالشكر لكل من أدلى بصوته في الانتخابات، سواء من منحها صوته او من دعم المنافس، مؤكدةً أنها الآن نقيبًا لجموع الصيادلة.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، نتيجة انتخابات النقابة الفرعية بعد فوز ابتسام كاما عبد الجيد، بمنصب النقيب الفرعي، بعد حصولها علي ٦٦ صوتا بينما حصل أقرب منافسيها علي منصب النقيب الفرعي علي ٤٥ صوتًا.

Advertisements

كانت عملية فرز صناديق الاقتراع بدأت في مقرات النقابة بالمحافظة، تحت الإشراف القضائي من المستشار وليد حنفي محمود عضو مجلس الدولة، بعد أن أدلى ١١٤ ناخبًا من المحافظة في الانتخابات من إجمالي 138 صوتا و3 أصوات باطلة.

وتضم الجمعية العمومية للنقابة في الوادي الجديد 138 عضو لهم حق التصويت، إذ يشترط أن يكون الصيدلي مسددا لاشتراكات النقابة حتى عام 2018 مع استثناء من هم فوق الـ60 عام لإعفائهم من سداد الاشتراكات.

وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة مرشحين اثنين علي مقعد النقيب الفرعي للمحافظة، و13 مرشحًا علي مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، ويختار الناخب 3 من بين 23 مرشحًا للنقابة العامة فوق السن، و3 من بين 21 مرشحًا تحت السن، كما يتنافس 4 مرشحين علي 3 مقاعد في النقابة الفرعية فوق السن، ويتنافس 6 مرشحين علي 3 مقاعد تحت السن، أما منطقة جنوب الوجه القبلي فيتم اختيار مرشح من بين 6 مرشحين.

كانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، فتح باب التصويت بالانتخابات على مستوى كل المحافظات، لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء المجالس الفرعية.