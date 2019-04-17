حول العالم في 24 ساعة.. إقالة النائب العالم السوداني من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إقالة النائب العام في السودان من منصبه، تعيين عضو المجلس الدستوري كمال فنيش رئيسًا للمجلس، وتصنيف إيران للقيادة المركزية الأمريكية للعمليات العسكرية بالشرق الأوسط منظمة إرهابية.

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