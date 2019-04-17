رسميًا.. صابر عطا نقيبًا لصيادلة الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

أعلن المستشار حسن عبد العزيز أبو طالب رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصيادلة بالفيوم، عن فوز الدكتور صابر فهمى عطا بمقعد نقيب الصيادلة بعد حصوله على 603 أصوات مقابل 235 صوتا لمنافسه النقيب الحالي الدكتور ربيع السوداني .

وفاز بمقاعد المجلس فوق السن "راندا روبي "429 صوتا" ودعاء عبد الرحيم "353

صوتا" ونهى فرج، 307 أصوات"، وعلى مقاعد تحت السن فاز "باسم فهمى شحاتة 345 صوتا، ومصطفى ضاهر 342 صوتًا، ومحمد رضا 279 صوتا.

وأكد "أبو طالب" أن عدد الحاضرين بلغ 852 صوتا من إجمالي عدد المقيدين في الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة والبالغ عددهم 1600 صوتا