مصدر: لا إصابات في حريق ورشة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:
أفاد مصدر أمني، بعدم وجود إصابات أو خسائر بشرية، جراء حريق اندلع داخل إحدى الورش فى منطقة السلام، شرق القاهرة.
وأشار المصدر إلى الدفع بسيارات اطفاء فور وصول إخطار من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في إحدى الورش بمنطقة السلام سبيكو، لمنع امتداد خطر ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق.
وأمر اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بسرعة إخماد النيران، وفور السيطرة على الحريق، انتدب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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