صواريخ عشوائية.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 في "أبوسليم" بطرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون، مساء أمس الثلاثاء؛ جراء سقوط صواريخ جراد على بلدية أبو سليم التابعة لمدينة طرابلس، حسبما أفاد عميد البلدية عبدالرحمن الحامدي لقناة ليبيا الأحرار.

وقال الحامدي، إن سقوط الصواريخ العشوائية واستمرار اندلاع النيران في المنازل والسيارات تسبب في حالة هلع بين المدنيين، ومن بين المصابين 4 أشخاص تقرر بتر بعض أطرافهم.

ولم تتضح بعد الجهة التي تقف وراء إطلاق الصواريخ.