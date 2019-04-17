حبس موظف في "القلم الجنائي" لاتهامه بتزوير توقيع وكيل نيابة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس موظف بالقلم الجنائي بالنيابة 4 أيام لاتهامه بتزوير توقيع أحد وكلاء النيابة علي قرار فك الحظر عن مخزن دقيق متحفظ عليه في قضية تموين.
كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم أحمد سالم نائب مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، باكتشاف واقعة تلاعب في قرار منسوب لرئيس نيابة القناطر.
بالفحص تبين من تحريات العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية أن القرار يخض فك التحفظ والحظر علي مخزن دقيق متحفظ عليه من العام الماضي في قضية تموين حيث يقضي القرار بإعادة المخزن.
وشك نائب المأمور في عدم صحة توقيع رئيس النيابة، وبالرجوع لرئيس النيابة أكد عدم صدور أي قرارات من هذا النوع وبالتحري تبين أن وراء إصدار القرار موظف بالقلم الجنائي.
جري إلقاء القبض على المتهم وإحالته للتحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.
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