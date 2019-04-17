فيديو يرصد لحظة العثور على جثة "صبي الصف" المقتول.. ووالدته: "قلبي اتخلع لما شوفته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد لحظة العثور على جثة طفل مقتولًا، وملقاة داخل مياه النيل، بمنطقة الصف، بعد قيام عاطل ومسجل خطر بالتخلص منها، ظنا منهما أنهما سيهربان من قبضة الأمن، غير أن رجال المباحث كشفوا لغز الجريمة وألقوا القبض على المتهمين، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات.

وعثر الأهالي على جثة "يوسف م." 16 سنة، سائق توك توك، مكبل اليدين من الخلف، وملقاة في مياه النيل، وبينت التحريات أن الشاب قتل، بغرض سرقة الـ"توك توك" الخاص به، والذي تم ضبطه بعد ذلك بحوزة المتهمين.

وتوصلت معلومات الرائد محمد طبلية رئيس مباحث الصف، ومعاونه الرائد هيثم البحيري، أن وراء ارتكاب الجريمة "م. ل." عاطل، مسجل سرقات، و"أ. ش." عاطل، مقيمان بمنطقة الصف، وأقرا بأنهما اصطحبا المجني عليه لمكان الحادث، وقتلاه وكبلا يديه من الخلف، وألقيا جثته في مياه النيل.

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وقالت فاطمة شعبان، والدة المجني عليه، إن نجلها خرج يوم الثلاثاء الماضي مستقلا التوك توك ومتجها ناحية محل خاله، وبعدها انقطعت أخباره، حتى تلقت اتصالا هاتفيا من الخال يخبرها بعدم وصول "يوسف"، في الموعد المحدد، فتوقعت ذهابه لتوصيل أحد الزبائن.

تابعت الأم بأن الطفل لم يعد حتى صباح اليوم التالي، لتذهب الأسرة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة "دورنا عليه في كل النجوع والقرى المجاورة والجبل"، لكن دون جدوى، حتى مرت عدة أيام، إلى أن وصل نبأ من أحد الأشخاص يخبرها بالعثور على جثة" الصبي" ملقاة بأحد مصارف القرية.

اضافت الأم بالعثور على جثة ابنها مقيدة بالحبال، "الميه غيرت ملامحه لكني كنت متأكدة أنه ابني.. قلبي اتخلع لما شوفته"، حتى حضرت الشرطة، والنيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة، وسرعة القبض على المتهمين وعمل التحريات اللازمة حتى ضبطوا المتهمان، وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 1734 لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.