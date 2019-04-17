"الإيمان سر النجاح".. قصة "روان" أصغر طالبة تؤلف كتابًا في التنمية البشرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

"إبراهيم الفقي".. كانت هي كلمة السر التي تأثرت بها "روان"، رغم صغر سنها، ما جعلها تنجح في إصدار أول كتاب لها عن التنمية البشرية والذي يتناول ٧ خطوات للوصول إلى الأهداف وتحقيق النجاح، لتصبح بذلك أول وأصغر طالبة تتمكن من الكتابة في التنمية البشرية.

"روان محمد المغربي"، الطالبة في الصف الأول الثانوي بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، لفتت الأنظار وتحولت إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نجاحها في تأليف كتابًا في مجال التنمية البشرية.

"أحب القراءة في المجال الاجتماعي والتنمية البشرية"، هكذا بدأت "روان"، حديثها لمصراوي، قائلةً "النجاح الذي وصلت إليه يرجع الفضل فيه إلي الله سبحانه وتعالي ثم إلي أبي وأمي الذين زرعا بداخلي حب القراءة وتنمية أفكاري والاعتماد على نفسي".

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وأضافت "روان"، "إذا أراد أي شخص النجاح في حياته، عليه أولًا أن يدرس هدفه جيدًا ثم يعرف مدي قدراته وإمكانياته ويضعها في المكان المناسب، ويحاول قدر الإمكان تسخير قدراته لأهدافه جيدًا، ومع الإيمان بالله والإيمان بالطاقة الإيجابية بداخله سيحقق المستحيل ويقضي على أي معوقات أو سلبيات قد تواجهه.

وأشارت "روان"، إلى أن الإنسان عليه أن لا ينتظر التشجيع من أحد لكي يحقق نجاحات في حياته، فقط عليه أن يخبر نفسه "أنا قوي .. أنا قادر علي تحقيق هدفي"، ويجب أن يشحن نفسه بالطاقة الإيجابية دائمًا، ولا يترك فرصة لنفسه أو لأحد بشحنه بالطاقة السلبية.

وطالبت "روان"، جميع الطلاب والشباب بالإيمان بقدراتهم جيدًا وقدرتهم على تحقيق المستحيل، والذي سينعكس بدوره على البيئة المحيطة، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد للنجاح هو الإيمان بالله عز وجل ثم الإيمان بالقدرات الداخلية للإنسان.