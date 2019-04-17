التمديد في ولاية عبد الفتاح السيسي الى 2024

وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال في التعديلات الدستورية الجديدة، على مدّ ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات.
ووافق الأعضاء على المادة التي جاء فيها: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024 ، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.
المصدر_وكالات.
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