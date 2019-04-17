ووجهت المنظمة التي تعني بالمؤسسات الدينية التابعة للجالية المسلمة بفرنسا، نداء الى كافة المسلمين من أجل المساهمة في حملة للتبرعات لتوفير المال الكافي لترميم كاتدرائية نوتردام.
وذكر الاتحاد في بيان له بمناسبة شهر رمضان، الذي يمثل للمسلمين شهر العطاء، والتكافل، فإنه يدعو
من جهة ثانية، ذكر بيان صادر عن عائلة
للسلع الفاخرة، التي يملكها قررتا التبرع بمبلغ 200 مليون يورو، أي ما يعادل 226 مليون دولار أميركي، للمساهمة في ترميم كاتدرائية نوتردام، التي التهمها حريق هائل، أمس الاثنين والجدير بالذكر ان وصلت حجم التبرعات حتي الان الي 700مليون يورو من رجال اعمال وشركات فرنسيه عالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المساجد بفرنسا يدعو المسلمين للتبرع لترميم كاتدرائية نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.