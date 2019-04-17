اتحاد المساجد بفرنسا يدعو المسلمين للتبرع لترميم كاتدرائية نوتردام

ووجهت المنظمة التي تعني بالمؤسسات الدينية التابعة للجالية المسلمة بفرنسا، نداء الى كافة المسلمين من أجل المساهمة في حملة للتبرعات لتوفير المال الكافي لترميم كاتدرائية نوتردام.

وذكر الاتحاد في بيان له بمناسبة شهر رمضان، الذي يمثل للمسلمين شهر العطاء، والتكافل، فإنه يدعو

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كافة المسلمين في فرنسا إلى المساهمة في المجهود الوطني، لترميم الكنيسة التاريخية، التي دمرت أجزاء مهمة منها بفعل النيران، التي اندلعت، مساء أمس الاثنين‘‘.

من جهة ثانية، ذكر بيان صادر عن عائلة

الملياردير الفرنسي، "برنار أرنو"، أن العائلة ومجموعة "L MFH

للسلع الفاخرة، التي يملكها قررتا التبرع بمبلغ 200 مليون يورو، أي ما يعادل 226 مليون دولار أميركي، للمساهمة في ترميم كاتدرائية نوتردام، التي التهمها حريق هائل، أمس الاثنين والجدير بالذكر ان وصلت حجم التبرعات حتي الان الي 700مليون يورو من رجال اعمال وشركات فرنسيه عالمية.