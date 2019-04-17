المنامة تطالب بالاستفادة من «صواب» و«اعتدال»

المنامة (وكالات)

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن بلاده ملتزمة وستبقى دائما ملتزمة بمكافحة جميع أشكال الإرهاب وستظل مشاركاً فاعلاً في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي. وأشار خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الحادي عشر للمجموعة المعنية بمكافحة تمويل تنظيم «داعش» والذي تستضيفه مملكة البحرين ويختتم أعماله اليوم الأربعاء إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول لهذه المجموعة على مستوى الخبراء في نوفمبر 2014 بالمنامة، حيث صدر إعلان المنامة الذي أقر بأن تمويل الإرهاب هو مصدر قلق عالمي، ويتطلب بذل المزيد من الجهد وتضافر الجهود لحماية النظام المالي الدولي ومجتمعاتنا.

ونوه وزير الخارجية بجهود التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، والتي أدت إلى تدهور التنظيم بشكل كبير ولم يعد يسيطر على أي أرض في الجمهورية العربية السورية أو جمهورية العراق، كما تقلصت قدرة التنظيم على تمويل وتنفيذ الهجمات، مشدداً على ضرورة الحذر ومواصلة الجهود لضمان هزيمة «داعش» والمنظمات المماثلة بشكل نهائي ووضع حد لتدفق الموارد المالية إليهم. وأضاف أن تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية خارج النظام المالي الحديث، يشكل أحد أهم التحديات في ظل اعتماد تنظيم «داعش» و«حزب الله» الإرهابي و«القاعدة» على استخدام الأموال وتحويلها وتخزينها بطرق غير شرعية. وطالب بالاستفادة من المراكز التي تحارب الفكر المتطرف مثل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» في المملكة العربية السعودية ومركز «صواب» في أبوظبي.

واستقبل وزير الخارجية، السفير ويليام رويبوك نائب المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد «داعش»، حيث أعرب عن تقدير البحرين للجهود الكبيرة التي يقوم بها التحالف الدولي ضد «داعش»، ودوره المهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها، مؤكداً اعتزاز البحرين بكونها شريكاً فاعلاً وعضواً مؤسساً للتحالف، مجدداً التزام المملكة بمواصلة العمل معه لتحقيق الأهداف المرجوة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، انطلاقاً من حرص البحرين على العمل الجماعي ودعم كل الجهود والمساعي الرامية لترسيخ السلام. فيما أعرب رويبوك عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، مشيداً بالجهود الملموسة التي تقوم بها البحرين وجهودها الدؤوبة من أجل تعزيز الأمن والسلم في العالم، مؤكداً أهمية مواصلة هذا العمل المشترك لمواجهة أي تنظيمات إرهابية تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.