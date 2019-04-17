مصر تؤكد دعمها أمن السودان واستقراره

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل أمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات شعبه الشقيق في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسساته.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، مساء اليوم الثلاثاء، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.
وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن "الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن استعداد مصر لتقديم سبل الدعم كافة للأشقاء في السودان"، مؤكداً "الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة، بما يتوافق مع تطلعات شعبه".
واستمع السيسي إلى تقديرات البرهان لتطورات الأوضاع في السودان، والجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي للتعامل مع الأوضاع الراهنة، معرباً عن "ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعاده الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات بلاده".
وأكد "أهمية تكاتف الجهود الاقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة، ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح شعبه".
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