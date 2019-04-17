كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. هكذا اصبحت كاتدرائية نوتردام بعد الحريق ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واحتاج الأمر لأكثر من 400 رجل إطفاء لإخماد النيران التي أتت على سقف الكاتدرائية التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من ثمانية قرون وتسبب في انهيار برجها المدبب.

ومن الخارج بدا برجا الأجراس والجدران الخارجية صامدة. لكن النيران أتت على أروقة الكاتدرائية والهيكل العلوي، وتم الحفاظ على الزجاج الملون الأثري بالداخل ولم تتعرض لأي ضرر.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء غابرييل بلوس، إن "السطح بأكمله انهار، والإطار الخشبي دُمر، انهار جزء من القبة، والبرج الأساسي لم يعد موجوداً"، مضيفاً "لقد تم إنقاذ غرفتَي الأجراس. تخيلوا لو أن الإطار الخشبي ضعف وانهارت غرفتا الأجراس، لقد حبسنا أنفاسنا حقاً من الخوف".

وأردف بلوس: "أُنقذت جميع الأعمال الفنية التي كانت في قسم الذخائر، بما في ذلك تاج الشوك ورداء القديس لويس، التي يعتقد أنها تنتمي إلى الملك لويس التاسع في القرن الثاني عشر. وأكد أنه "تم نقل أغلى الأعمال من داخل الكنيسة إلى مكان آمن".

ولن يتسنى للمحققين دخول الكاتدرائية المحترقة حتى يتأكد الخبراء من أن جدرانها الحجرية تحملت حرارة الحريق وأن هيكل البناء متماسك. وعرض التلفزيون لقطات لرجال الإطفاء أعلى البرجين.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً بشأن "الدمار غير المتعمد نتيجة الحريق".

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وقال مكتب المدعي العام إن الشرطة بدأت تستجوب العمال المشاركين في أعمال الترميم.

وشهدت كاتدرائية نوتردام تنصيب نابوليون إمبراطوراً في عام 1804 وتطويب البابا بيوس العاشر لجان دارك في عام 1909 وتأبين الرئيسين الراحلين شارل ديجول وفرنسوا ميتران.

ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إلى أن كلفة الترميم تختلف وفقاً للتقنيات التقليدية أو الجديدة التي يمكن استخدامها، لكنها ستكون بأي حال مئات الملايين من اليورو، فيما يتوقع أن يستمر الترميم "عشرة إلى عشرين عاماً حداً أدنى" بدءا بتقييم الأضرار والإجراءات الواجب اتخاذها بشأن طرق المتابعة، والمناقصات.

كما أن الأعمال التحضيرية في الصرف الصحي والتدعيم والتجفيف ستستغرق أيضاً بعض الوقت. بمجرد الانتهاء من هذه العمليات ستتمكن الشركات المختصة التي لديها الخبرة اللازمة من تنفيذ عملية الترميم بسرعة نسبية، كما يقول بعض الخبراء.

أما بالنسبة إلى إعادة فتح الكاتدرائية أمام الزائرين، فمن المتوقع أن يتم إعادة فتح الجزء الداخلي منها للزوار في وقت قريب، إلا أنه من الواضح أنه من الضروري أولاً التحقق من متانة الأقبية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتم تجديد كاتدرائية نوتردام خلال 5 أعوام.