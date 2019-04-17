كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استنفار أمني في أكثر من 12 مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية حالة الاستنفار الأمني، اليوم الثلاثاء، في مدرسة كولومباين الثانوية و12 مدرسة حكومية أخرى على الأقل مشيرة إلى تحقيق في "تهديد يعتد به".

ونقلت رويترز عن مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون إن حالة الاستنفار الأمني المعلنة تسمح بمواصلة الأنشطة المدرسية كما هو مقرر لكن مع تقييد حركة الدخول إلى المدرسة والخروج منها.