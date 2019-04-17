كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونيكا حنا: حريق كاتدرائية نوتردام كارثة إنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتور مونيكا حنا، رئيس وحدة الآثار والتراث بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن "حريق كاتدرائية نوتردام كارثة إنسانية كبيرة".

وأضافت في مداخلة «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "هناك تساؤلات حول العصر الذي تعود إليه الكنيسة بعد الترميم خاصة أنها تم ترميمها أكثر من مرة على مدار 1000 عام".

وتابعت أن "الآثار والتراث مسؤولية كل الناس وليس الدولة فقط، والدليل ما حدث أمس في حريق نوتردام، ترميم الكنيسة ليس مسؤولية فرنسا فقط، ولكن المؤسسات العالمية أيضًا".