شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أممية لتحصين 6 ملايين طفل في العراق والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الأمم المتحدة حملة تطعيم ضد شلل الأطفال استهدفت نحو 5 ملايين و875 ألف من أطفال العراق.

وأوضح بيان صادر امس لمنظمات الأمم المتحدة الداعمة للحملة أن أكثر من 25 ألفًا من موظفي التلقيح، ومتخصصين في الحماية من شلل الأطفال، تابعين لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" شاركوا بالحملة في 18 محافظة عراقية.

وبين أن الحملة استمرت لمدة أسبوع، واستهدفت تلقيح جميع الأطفال المستهدفين، وخاصة في المجتمعات الفقيرة والتي يصعب الوصول إليها، وبين المهمشين كالمشردين داخليا واللاجئين.