شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس جديد لـ«الدستوري الجزائري» والان نبدء بالتفاصيل
ومن مهام المجلس الدستوري الجزائري في النظام السياسي الجزائري التعرف على مطابقة القوانين للدستور والبت النهائي في نتائج الانتخابات وتسجيل الشغور في منصب رئيس الجمهورية ويمكن أن يتولى رئاسة البلاد في حالة شغور منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمة.
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