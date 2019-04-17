القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم ترتقِ أن تكون إحدى قيادات جماعة الإخوان الإرهابي، لكن الجماعة وحلفاءهما في الدوحة وجدوا في قلمها ضالتهم المنشودة للهجوم على الدول العربية المقاطعة لقطر.. والدفاع عن أدبيات الإخوان المتطرفة، إنها الصحفية بوكالة الأناضول التركية إحسان الفقيه.
تلك الكاتبة الأردنية الجنسية، الفلسطينية الأصول، لم تكتفِ بالتنكر من فلسطينيتها، لكنها باعت نفسها بريالات قليلة لتحقيق أهداف أسيادها الذين يمولونها، مدافعة عن أهدافهم ومهاجمة من يخالفهم، ومنفذة أجندتهم، ومحاولة تشويه كل من يفضح حقيقتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إحسان الفقيه.. صحفية إخونجية تحركها الريالات القطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.