إصابة شخص في إطلاق نار باعتصام الخرطوم

أصيب شخص من أفراد فريق الخدمات في العيادة المركزية للاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، بإصابات طفيفة جراء طلق ناري.

وأفاد شهود عيان بأن إطلاق النار تم من قناص يتمركز في مبنى مفوضية الشؤون الإنسانية المتاخم للقيادة العامة للجيش.





وذكر مراسل "العين الإخبارية" أن الشخص أصيب في يده اليمني وتم إسعافه من قبل لجنة أطباء السودان المركزية.

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وأضاف أن الأمور عادت لطبيعتها بعد الحادث بوقت قصير وعقب مطاردة الجيش للقناص، وتم استئناف الحفل الغنائي بساحة الاعتصام والذي تحييه فرقة "عقد الجلاد" السودانية.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.





ورغم عزل البشير، واصل السودانيون اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.



وفي خطوة تبدو استجابة وانتصارا لمطالب الجماهير، قرر وزير الدفاع عوض بن عوف التنحي عن قيادة المجلس العسكري، وهو ما لاقى ترحابا من الجماهير السودانية.