الان تتابع رئيس المجلس الانتقالي في السودان يشيد بالعلاقات المتميزة مع السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أشاد الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والروابط الازلية التي تربط بين شعوبها . والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي اليوم بمكتبه بالقيادة العامة وفدا سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوي رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة . وفي ذات الإطار بحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسي بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، و جدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات علي أمن السودان واستقراره .

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