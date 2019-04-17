شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: العقوبات الدولية ستزداد على الحرس الثورى الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله أن الحرس الثورى الإيرانى سيتلقى ضربات جديدة وعقوبات أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية. وقال أحمد الجار الله، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "الآن الحرس الثوري الإيراني كيان إرهابي مزعح للعالم، مائة وعشرين ألف إرهابي مسيطرون على اقتصاد إيران يتحكمون بالقوت اليومى للشعب الإيرانى". وتابع الكاتب الكويتى فى تغريدته: "العقوبات الدولية ستزداد على الكيانات البشرية من الحرس الثورى الإيرانى". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الجار الله: العقوبات الدولية ستزداد على الحرس الثورى الإيرانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.