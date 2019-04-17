شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام حلاوة: جلسة الموافقة على التعديلات الدستورية تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة هيام حلاوة، بموافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، مشيدة بجهود الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، واحتوائه لكل الآراء مابين مؤيد ومعارض، وحرصه على إظهار الرأى والرأى الآخر، وإدارته الحكيمة للجلسات، مؤكدة أنه يميزه بثقافة قانونية ودستورية أدت إلى تمرير التعديلات بشكل ديمقراطي، كما أنه يمتلك وسيلة إقناع وحجج قانونية نستفيد منها.

وأضاف "حلاوة" أن التاريخ سيشهد حرص مجلس النواب على وجود دستور يهدف للمصلحة العامة ويحمى مصر ويستكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادى والتنمية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأشارت إلى أن هذا هو دور ممثلى الشعب ليأتى دور الشعب فى الوقوف مع وطنه من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة باعتباره البطل فى كل المراحل التاريخية.