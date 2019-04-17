رد وزير الثقافة محمد داود داود في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على تصريح رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، قائلا: "مجددا شكرا معالي الأستاذ وليد بك جنبلاط دائما يوقظ فينا الوعي حيال أهمية المحافظة على الإرث الثقافي والتراثي في بيروت كما في كل لبنان".
أضاف: "كن على ثقة أيها الصديق أننا في وزارة الثقافة لم ولن نمنح أحدا موافقة تسهم في محو ثقافتنا وتراثنا الوطنيين. بخصوص المبنى المشار إليه في تغريدتكم، نؤكد أن الموافقة بالتأكيد لم تحصل في حقبتنا الوزارية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة لجنبلاط: لم ولن نمنح أحدا موافقة تسهم في محو ثقافتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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