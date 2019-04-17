وزير الثقافة لجنبلاط: لم ولن نمنح أحدا موافقة تسهم في محو ثقافتنا

رد وزير الثقافة ​محمد داود داود​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على تصريح رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، قائلا: "مجددا شكرا معالي الأستاذ وليد بك جنبلاط دائما يوقظ فينا الوعي حيال أهمية المحافظة على الإرث الثقافي والتراثي في بيروت كما في كل ​لبنان​".

أضاف: "كن على ثقة أيها الصديق أننا في ​وزارة الثقافة​ لم ولن نمنح أحدا موافقة تسهم في محو ثقافتنا وتراثنا الوطنيين. بخصوص المبنى المشار إليه في تغريدتكم، نؤكد أن الموافقة بالتأكيد لم تحصل في حقبتنا الوزارية".