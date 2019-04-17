عقيص: حذار المسّ بالقواعد الشعبية قبل استعادة الثروات العامة المنهوبة ووقف النهب

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، إلى أنّ "اليوم في ​لجنة الإدارة والعدل​، وزير المالية علي حسن خليل دق ناقوس الخطر: العاصفة آتية". وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "أين سيختبئ المواطن الفقير منها، كيف ستكون إجراءات الوقاية؟ لن نعرف قبل أن نستلّم مشروع ​الموازنة​"، مركّزًا على أنّ "مع ذلك نقول: حذار المسّ بالقواعد الشعبية قبل استعادة الثروات العامة المنهوبة ووقف النهب. ابدأوا في المكان الصحّ".

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