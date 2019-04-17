مستشار "التيار": نريد أن ينخفض العجز إلى حدود 6.5 بالمئة هذه السنة

لفت مستشار "التيار الوطني الحر" للشؤون الاقتصادية شربل قرداحي، إلى أنّ "المسودة الّتي وضعتها وزارة المال هي خطوة بالاتجاه الصحيح، لكّنها غير كافية"، مبيّنًا "أنّنا نريد أن ينخفض العجز إلى حدود 6 أو 6.5 بالمئة هذه السنة، على أن يستمرّ الانخفاض في السنوات الـ3 المقبلة، ليصبح العجز بحدود الثلاثة بالمئة".
وركّز في حديث تلفزيوني، على "أنّنا قدّمنا مجموعة اقتراحات إلى وزير المال علي حسن خليل جوهرها خفض التهرّب الضريبي وتخفيض العجز".
وأوضح قرداحي أنّ "ما طرحه "التيار" بموضوع خفض الرواتب والأجور للقطاع العام، يطال نسبة محدودة من الموظفين"، مشدّدًا على "وجوب الرجوع عن كلّ الامتيازات المشكّلة عبر الزمن، خارج الراتب الأساسي".
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