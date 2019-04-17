مستشار "التيار": نريد أن ينخفض العجز إلى حدود 6.5 بالمئة هذه السنة

لفت مستشار "​التيار الوطني الحر​" للشؤون الاقتصادية شربل قرداحي، إلى أنّ "المسودة الّتي وضعتها ​وزارة المال​ هي خطوة بالاتجاه الصحيح، لكّنها غير كافية"، مبيّنًا "أنّنا نريد أن ينخفض العجز إلى حدود 6 أو 6.5 بالمئة هذه السنة، على أن يستمرّ الانخفاض في السنوات الـ3 المقبلة، ليصبح العجز بحدود الثلاثة بالمئة".

وركّز في حديث تلفزيوني، على "أنّنا قدّمنا مجموعة اقتراحات إلى وزير المال ​علي حسن خليل​ جوهرها خفض التهرّب الضريبي وتخفيض العجز".

وأوضح قرداحي أنّ "ما طرحه "التيار" بموضوع خفض الرواتب و​الأجور​ للقطاع العام، يطال نسبة محدودة من الموظفين"، مشدّدًا على "وجوب الرجوع عن كلّ الامتيازات المشكّلة عبر الزمن، خارج الراتب الأساسي".