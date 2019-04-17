"إنستغرام" یغلق حساب سليمانى وقياديي الحرس الثوري الإيراني

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "Instagram" حسابات قائد ​فيلق القدس​ الإيراني ​قاسم سليماني​، وحسابات عددا من قياديي ​الحرس الثوري الإيراني​، ‏وذلك بعد أيام من إدراج ​الولايات المتحدة الأميركية​ الحرس الثوري على قوائم ​الإرهاب​. وواجه المستخدمين رسالة تفيد بغلق حسابه وحسابات عددا من قيادات الحرس الثوري، وفي مقدمتهم قائد الحرس الثوري ‏العميد ​محمد علي جعفري​، وقائد ​القوات​ البرية بالحرس الثوري ​اللواء​ محمد باكبور، ورئيس أركان ​القوات المسلحة​ العميد ​محمد باقري​، ورئيس ادارة الموارد البشرية في رئاسة أركان القوات المسلحة اللواء موسى كمالي، وعضو تشخيص مصلحة النظام ورئيس بلدية ​طهران​ الأسبق الجنرال محمد باقر قاليباف وعزت الله ضرغامي الرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

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