القوات الحكومية اليمنية تسقط طائرة مسيرة للحوثيين في الحديدة

أفادت قناة "العربية" بأن ​القوات​ الحكومية ​اليمن​ية، المدعومة من ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ والمؤيدة للرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​، تمكنت من إسقاط ​طائرة​ استطلاع مسيرة لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) في مديرية التحيتا بمحافظة ​الحديدة​ غرب اليمن. ونقلت القناة عن مصادر عسكرية تأكيدها أن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في شمال التحيتا بالحديدة، وتحاول رصد وتصوير مواقع العمالقة، وقامت القوات الحكومية باستهداف الطائرة وإسقاطها.

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