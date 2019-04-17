مقتل 6 أشخاص بعد سقوط طائرة على مبنى سكني في تشيلي

قتل ستة أشخاص على الأقل نتيجة سقوط ​طائرة​ صغيرة على مبنى سكني في مدينة بويرتو مونت التشيلية. ووفقا لراديو " W Radio"، فإن جميع القتلى كانوا على متن الطائرة. واندلع حريق اجتاح المبنى السكني، بالقرب من موقع سقوط الطائرة. ولا توجد إلى الآن معلومات مؤكدة حول العدد الدقيق للأشخاص الذين كانو على متن الطائرة.

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