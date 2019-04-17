أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي عن إحباط محاولة تسلل مجموعتين مسلحتين إلى البلاد تحت غطاء دبلوماسي عبر الحدود البرية والبحرية بين تونس وليبيا.
وفي تصريح صحفي، أوضح أن المجموعة الأولى حاولت عبور الحدود البحرية التونسية من جانب ليبيا يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن البحرية التونسية منعت المجموعة الأولى التي كانت تستقل زورقين مطاطين على متنهما 11 شخصا يحملون جنسيات دول أوروبية ولديهم جوازات دبلوماسية، من دخول البلاد.
وأكد الزبيدي أن قوات البحرية ضبطت بحوزة المجموعة أسلحة وذخيرة، وسلمتها إلى الجهات المعنية، موضحاً أن "المجموعة المسلحة الثانية فتتكون من 13 فرنسيا دخلوا البلاد، الأحد الماضي، على متن 6 سيارات رباعية الدفع عبر الحدود الليبية تحت غطاء دبلوماسي أيضا".
ولفت الزبيدي إلى أن كل الأسلحة والذخيرة المضبوطة من المجموعتين تم تأمينها في ثكنة بمدينة بنقردان بولاية مدنين الحدودية مع ليبيا، مؤكدًا أن حدود تونس البرية والبحرية ومجالها الجوي مؤمنان.
بدورها، أعلنت السفارة الفرنسية في تونس أن "المجموعة التي تم ضبطها على الحدود فريق أمني لتأمين السفارة الفرنسية بليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التونسية تعلن ضبط مجموعة مسلحة عند حدود ليبيا وسفارة فرنسا تؤكد أنها فريق أمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.