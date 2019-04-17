محكمة إسرائيلية توافق على قرار طرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

وافقت محكمة إسرائيلية على قرار وزارة الداخلية الإسرائيلي طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأميركي عمر شاكر، في ظل الاتهامات الموجهة إليه بـ"دعم حركات مقاطعة إسرائيل".
وأمهلت المحكمة شاكر حتى الأول من أيار لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر الترحيل. ولا يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا، مؤكدة في قرارها أنه أنه "ثبت أن شاكر يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل ويطلب في الوقت عينه أن تفتح له الأبواب في إسرائيل".
وأرجأت المحكمة الترحيل في أيار 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة الداخلية.
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